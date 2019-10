Am Reformationstag, 31. Oktober, predigt in der Anscharkirche um 17 Uhr kein Pastor, sondern der Radiojournalist und Kommunalpolitiker Sven Radestock. Er will seine beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrungen von der sogenannten Bürgerkanzel einfließen lassen - als Fraktionsvorsitzender der Grünen.