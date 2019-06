Neumünster

Für den Durchgangsverkehr gesperrt werden der Großflecken am Rathaus sowie der Kuhberg zwischen Kieler Straße und Gänsemarkt, die Straße Am Teich ab der Kreuzung Kleinflecken/ Bahnhofstraße, die Holstenstraße sowie die Christianstraße ab Am Alten Kirchhof – und zwar bis Montag um 8 Uhr. Auch der Linienbus- und Taxenverkehr wird nicht zugelassen. Die Zufahrt zum Karstadt-Parkplatz kann am Mittwoch nur aus Richtung Süden erfolgen, an den übrigen Tagen steht dieser Parkplatz nicht zur Verfügung.

Rathaus-Parkplatz ist schon zu

Der Rathaus-Parkplatz ist bereits seit vergangener Woche gesperrt und bleibt den Rettungskräften und der Polizei vorbehalten (bis Montag um 22 Uhr). Hier wächst das Dorf der Helfer, die für Sicherheit und Hilfeleistungen zuständig sind. Die Polizei und die Regie-Einheiten haben jeweils eine Kommandozentrale aufgebaut, von der aus sie die Einsätze koordinieren werden.

Gezielte Überwachung

Bereits im letzten Jahr entwickelten die Stadt und die Polizei ein deutlich erweitertes Sicherheitskonzept zur Holstenköste. Während der Veranstaltungszeiten ist jeglicher Kfz-Verkehr im Veranstaltungsbereich untersagt. Und die Stadt macht auch kein Hehl daraus, dass sie widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge gnadenlos abschleppen lässt: „Die Absperrmaßnahmen sollen insgesamt einen geordneten Veranstaltungsablauf gewährleisten. Umso mehr gilt es, dass diese Beschränkungen auch von allen Kfz-Führern beachtet werden. Eine gezielte Überwachung wird dazu beitragen, das vorgegebene Ziel zu erreichen“, teilte sie mit.

Container gegen Terroristen

Von Mittwoch an werden auch wieder Betonpoller und beschwerte Container an den Zufahrten zum Großflecken aufgestellt. Sie sollen verhindern, dass Terroristen mit Fahrzeugen in die Menschenmassen fahren können.

Erstmalig werden zur Köste neue Behindertenparkplätze eingerichtet und zwar sechs am Waschpohl (rechte Straßenseite) und zwei vor „Erichs Grill“ an der Brachenfelder Straße.

Parkhäuser sind länger offen

Das City-Parkhaus in der Plöner Straße ist von Donnerstag, 6 Uhr, bis Montag, 1 Uhr, durchgehend geöffnet. Das Parkhaus der Holsten-Galerie an der Kaiserstraße ist von Donnerstag bis Sonntag durchgängig geöffnet. Für Fahrradfahrer wird auf dem Bürgersteig der Straße Am Teich sowie an der Plöner Straße/Ecke Brachenfelder Straße ein Fahrrad-Parkplatz eingerichtet.

Los geht die 30. Köste am Donnerstag um 16 Uhr (bis 24 Uhr). Die weiteren Zeiten: Freitag, 14 bis 2 Uhr; Sonnabend, 12 bis 2 Uhr; Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Es ist übrigens möglicherweise die letzte Holstenköste mit Einweggeschirr.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Neumünster.