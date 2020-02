Demo gegen Rechtsrock-Konzert angemeldet

Neumünster

Am Sonnabendabend soll in der umstrittenen Gaststätte "Titanic" an der Wippendorfstraße ein Konzert von zwei Bands stattfinden, die ziemlich eindeutig der Neonazi-Szene zuzuordnen sind. Mehrere ihrer Lieder sollen auf dem Index stehen, wie die Antifa berichtet. Die "Titanic" gilt als beliebter Treffpunkt von Menschen mit rechter Gesinnung.

"Das Konzert in Neumünster darf nicht stattfinden"

Laut Ankündigung im Internet seien Auftritte von Marko Gottschalk, Frontmann der Dortmunder Rechtsrockband „Oidoxie“, sowie Karin Mundt, Sängerin von „Wut aus Liebe“, vorgesehen, teilte der Runde Tisch für Toleranz und Demokratie der Stadt (RTTD) mit und positionierte sich: „Das in der ,Titanic’ angekündigte Konzert darf nicht stattfinden.“

Die Kieler Antifa ruft schon seit einer Weile dazu auf, sich am Sonnabend um 17 Uhr am Bahnhof Neumünster zu treffen, um gegen das Konzert zu demonstrieren. Mittlerweile haben die Kieler das auch als Demo bei der Stadt angemeldet - inklusive einer Kundgebung auf dem Goebenplatz.

Schlechte Kommunikation von Neumünster und Kiel

Das wusste aber Heiner Wadle von der Antifa-Koordination Neumünster (AFA) nicht, als er selber eine Demo im Rathaus anmeldete. "Wir hatten eine schlechte Kommunikation mit Kiel. Darum habe ich angemeldet, damit überhaupt etwas Offizielles vorliegt", sagte Wadle.

Demo in Steinwurfweite von der "Titanic"

Er hatte der Ordnungsbehörde eine Kundgebung am Sonnabend um 18 Uhr in der Walter-Hohnsbehn-Straße/Ecke Goebenstraße angezeigt - quasi in Steinwurfweite von der "Titanic". Als erwartete Teilnehmerzahl teilte er der Stadt die Zahl 50 mit. "Ich bin aber mittlerweile relativ sicher, dass es deutlich mehr Leute werden", so Wadle. Nach einer Besprechung mit der Ordnungsbehörde hat er seine Anmeldung allerdings gestern Abend zurückgezogen, weil eine Anmeldung genüge.

Wenn die Kieler Antifa sich ab 17 Uhr hinter dem Bahnhof auf dem Post-Parkplatz versammelt, soll es einen kurzen Marsch bis zum Goebenplatz geben, wo eine Zwischenkundgebung geplant ist. Anschließend soll der Zug über den Ring bis zurück zum Post-Parkplatz führen. Auch die Lübecker Antifa ruft mittlerweile dazu auf, geschlossen nach Neumünster zu fahren.

Nach dem Marsch wollen die Gegendemonstranten in das linksalternative Jugendzentrum AJZ auf der anderen Straßenseite gehen. Dort ist für 20 Uhr ein "Gegenkonzert" mit "The Detectors & Frevel" angekündigt (Eintritt 5 Euro) - Motto: "Combat 18 zerschlagen – Oidoxie-Konzert in der Titanic verhindern!"

Alle Schauplätze sind fußläufig von der Holsten-Galerie entfernt, die am Sonnabend bis 20 Uhr geöffnet ist. Dort sitzt seit Sommer 2019 das umstrittene "Famous Tattoo", das immer wieder mit Rockern und Neonazis in Verbindung gebracht wird. Es ist der Antifa seit langem ein Dorn im Auge. Mittlerweile hat es von der Holsten-Galerie allerdings die Kündigung bekommen.

Heiner Wadle: "Von uns wird keine Gewalt ausgehen."

