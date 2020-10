15 Aussteller auf dem kleinen, aber feinen Markt an der Teichwiese, Spielstationen mit viel Abstand und guten Ideen, dazu Märchenstunden und Stockbrot: Beim Herbstfest im Tierpark Neumünster gibt es viel zu staunen und zu erleben. Am Sonnabend und am Sonntag lädt der Tierpark zum Bummel ein.