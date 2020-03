Neumünster: In Panik vom Dach gesprungen

Neumünster

Gegen 6.10 Uhr am Dienstagmorgen ging die Meldung ein, dass Flammen aus dem Dachstuhl des Hauses Christianstraße 26 schlugen. Das Haus liegt schräg gegenüber der Anscharkirche, mitten in der Innenstadt.

Ein Mensch sprang in Panik vom Dach

Polizei und Feuerwehr kämpften gegen die Flammen. Es wurde dramatisch. Ein Mann (42) sprang in Panik in den Hof hinter dem vierstöckigen Gebäude. Das Dachgeschoss liegt in einer Höhe von etwa 13 Metern. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein zweiter Mensch sprang in das Sprungtuch

Eine zweite Person sprang in ein Sprungtuch der Feuerwehr und wurde in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht. Gegen 10.30 Uhr kam die Meldung, der Mensch sei gestorben, vermutlich an den Folgen einer Rauchvergiftung.

90 Minuten später hieß es plötzlich, das sei eine Falschmeldung gewesen. Polizeisprecher Sönke Hinrichs: "Diese Person wird zurzeit im Krankenhaus behandelt. Ihr Zustand ist stabil."

Unter den Trümmern des Dachstuhls lag ein toter Mensch

Etwa zu derselben Zeit fanden die Feuerwehrleute unter den Trümmern des Dachstuhls eine weitere tote Person. Sie hatten lange nach ihr gesucht, aber es war zu spät.

Eine weitere Person rettete sich durch einen Sprung auf ein Vordach des Nachbarhauses. Sie erlitt Verletzungen am Sprunggelenk.

Über 30 Menschen wurden evakuiert

25 Erwachsene und neun Kinder wurden aus dem brennenden und dem Nachbarhaus evakuiert und zunächst in einen Bus der Stadtwerke gebracht. "Die Kinder waren zum Teil in ihren Schlafanzügen auf die Straße gerannt", sagte Stadtsprecher Stephan Beitz.

Sofort wurde das benachbarte Einkaufszentrum Parkcenter geöffnet, ein leerstehendes Geschäft wurde zur Verfügung gestellt, damit die evakuierten Menschen sich dort aufwärmen konnten.

Knapp 130 Helfer in Neumünster vor Ort

96 Mitarbeiter der städtischen Einsatzkräfte waren (und sind zum Teil) vor Ort. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Wehren Mitte, Tungendorf-Stadt und -Dorf im Einsatz, dazu die Schnelle Einsatzgruppe Rettungsdienst, die Malteser und das DRK. Die Polizei entsandte 30 Kräfte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verkehrschaos in der Innenstadt von Neumünster

Die Christianstraße wurde zwischen dem Gänsemarkt und der Esplanade gesperrt. In der ganzen Innenstadt herrschte zum Teil Verkehrschaos. Besonders rund um die Holsten-Galerie, Am Teich und in der Bahnhofstraße stand der Verkehr. Seit dem Nachmittag ist die Christianstraße nur noch zwischen Parkstraße und Esplanade gesperrt.

Die Stadt Neumünster hat einen Sachverständigen an die Brandstelle beordert. Er soll den Zustand des Mehrfamilienhauses beurteilen, das zurzeit nicht betreten werden kann.

