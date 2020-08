Neumünster

Der Krankheitsverlauf scheint aber nicht so schlimm zu sein, denn das Paar wurde offensichtlich nicht ins Krankenhaus eingeliefert. Dort liegt derzeit kein einziger Corona-Patient aus Neumünster.

Drei Neumünsteraner sind erkrankt

Außer diesem Ehepaar sind in Neumünster noch drei weitere Reiserückkehrer aktuell erkrankt und in häuslicher Isolation. 49 Menschen sind in Quarantäne, fünf weniger als am Vortag.

