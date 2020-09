Neumünster

Beide Patienten wurden vom Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne isoliert und die Kontaktpersonen ermittelt. Ins Krankenhaus müssen sie nicht gebracht werden, wie die Stadt mitteilte.

Jetzt 124 Corona-Fälle in Neumünster

In Neumünster wurden damit bis Mittwoch insgesamt 124 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 104 Personen im Stadtgebiet als genesen, so dass aktuell 17 Personen in Neumünster erkrankt sind. Im Stadtgebiet sind derzeit 157 Personen unter Quarantäne gestellt. Keine Person mit dem Wohnort Neumünster befindet sich im Krankenhaus.

