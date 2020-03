Im Neumünsteraner Stadtteil Gadeland sind zwei neue Hortgruppen für Grundschulkinder entstanden. Die Räume im „Haus Gadeland“ an der Segeberger Straße wurden jetzt eingeweiht. Auf rund 180 Quadratmetern werden in Zukunft nachmittags bis zu 40 Grundschulkinder betreut.

Von Thorsten Geil