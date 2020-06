Wie Rap den Unterricht bereichern kann

Neumünster

Professionell begleitet werden die zehn Jugendlichen aus Russland, Eritrea, Moldawien, Somalia, dem Irak und Afghanistan dabei von der Neumünsteraner Sängerin Berivan Bicakci und dem Kieler Musiker und Produzenten Claudius Carstens. An insgesamt zehn Tagen, jeweils von 9 bis 14 Uhr lernen die Jugendlichen die Entwicklung eines Musikvideos in eigens hierfür aufgebauten mobilen Ton- und Videostudios kennen, sie entwickeln Logos an einem Grafikproduktionstisch und sie üben sich in der Kameraführung.

Alltag eines Geflüchteten

„Der wichtigste Baustein des Workshops ist jedoch das Verfassen eigener deutscher Texte“, erläuterte Klassenlehrerin Cennet Aktas. „Mit Unterstützung von Berivan und Claudius werden die Schüler ihre Gedanken zum Thema ‚Alltag eines Geflüchteten’ zu einem Rap-Text umschreiben, damit Rhythmus und Text zusammenpassen“, erläuterte Cennet Aktas das Vorgehen.

Anzeige

Sich vor Publikum zu präsentieren erfordert Mut

„Parallel lernen die Jugendlichen einen Beat zu produzieren und ihre Gedanken in einem Video darzustellen“, ergänzte Claudius Carstens. „Einen Song mit der eigenen Körpersprache zu unterstreichen und vor Publikum zu präsentieren, erfordert Mut, macht aber auch sehr viel Spaß“, sagte die 20-jährige Berivan Bicakci, die seit zwei Jahren ihre eigenen Songtexte schreibt und sie regelmäßig auf Bühnen vorträgt.

Weitere KN+ Artikel

Es steckt viel Potential in den jungen Leuten

Bereits nach einer Woche attestierte Claudius Carstens den Teilnehmern großes Talent beider Produktion von Songs und Musikvideos. „Es steckt sehr viel Potenzial in den jungen Leuten“, sagte der Geschäftsführer von Plattenmonster Schallwaren. Es sei für ihn immer wieder toll zu sehen, welche Freude die Jugendlichen entwickelten, wenn sie „gemeinsam etwas erschaffen, was sie alleine nie gewagt hätten.“

Zwischen Schule und Behörde

„Die Schüler haben wirklich sehr viel Spaß sich auszuprobieren“, stellte auch ihre Klassenlehrerin Fest. „Es gibt einen sehr intensiven Austausch untereinander, der so in ihrem streng strukturierten Alltag zwischen Schule und Behördengängen sonst nicht möglich ist“, bemerkte Cennet Aktas.

Ein Musikvideo als Ersatz für den öffentlichen Auftritt

Dass ein abschließende Konzert in diesem Jahr wegen der Corona-Auflagen nicht möglich ist, sei zwar ein kleiner Wermutstropfen für Jugendlichen, als Ersatz werde das Ergebnis des Workshops, ein gemeinsam produziertes Musikvideo, auf You Tube zu sehen sein.

Auftritt auf der Plattform der interkulturellen Woche

Eilean Layden, Leiterin der städtischen Koordinationsstelle Integration, hat bereits Interesse angemeldet. Das Musikvideo der Theodor-Litt-Schüler soll auf der digitalen Plattform der interkulturellen Woche, die in diesem Jahr ebenfalls Corona-bedingt ausfallen muss, gezeigt werden.

Klicken Sie hier, um mehr Nachrichten aus Neumünster zu lesen.