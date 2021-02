Einen seltenen Kunden mussten am Sonnabend die Lotsen und Kanalsteurer durch den Nord-Ostsee-Kanal bringen. Bei dem Frachter „City of Hamburg“ handelt es sich um ein Spezialschiff für den Transport von Flugzeugsegmenten des Airbus-Konzerns. Der blau-weiße Koloss muss in die Werft.