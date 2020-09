Bei der Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel hat am Dienstagabend ein Containerschiff eine Schleuse beschädigt. Der unter der Flagge Gibraltars fahrende Frachter sei beim Auslaufen aus der großen Südschleuse mit dem linken Heck gegen das Mauerwerk der Schleusenmittelmauer geraten.