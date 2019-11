Auf dem Nord-Ostsee-Kanal werden die Fähren knapp. Nachdem am Freitag in Sehestedt eine Autofähre ausgefallen war, musste die Schifffahrtsverwaltung am Wochenende die Fährstelle Fischerhütte zeitweise komplett schließen. Die Folge waren Umwege und Wartezeiten für Autofahrer. Ein Dauerzustand?