Nach der Havarie eines Frachters in der Kieler Schleuse zum Nord-Ostsee-Kanal haben die Ermittler den Verdacht, das menschliches Versagen den Unfall ausgelöst hat. Es könne jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass technische Probleme eine Rolle spielten. Es stehe noch ein Gutachten aus.

Frachter-Havarie in Kiel - Menschliches Versagen ist wahrscheinlich