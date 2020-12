Gute Nachrichten für alle Schiffe, die den Nord-Ostsee-Kanal nutzen. Die Kanalgebühr darf vom Bundesverkehrsministerium für den Nord-Ostsee-Kanal auch 2021 ausgesetzt werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestags gab dafür in seiner Bereinigungssitzung am Donnerstag grünes Licht.

Von Frank Behling