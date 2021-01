Kiel

Die niederländische Damen Werft in Vlissingen hat den Typ 2019 präsentiert und bereits zwei Aufträge in Arbeit. Der 60 Meter lange und 10,4 Meter breite Rumpf ist dabei ganz auf die Bedürfnisse der zahlungskräftigen Kundschaft für Mittelmeerhäfen optimiert. Viel offene Decksfläche und große Fenster bestimmen das Design.

Die Rümpfe dieser Jachten lässt Damen aus Kostengründen im polnischen Gdingen bauen. Der Ausbau erfolgt dann am Standort in Vlissingen in den Niederlanden.

Architekt dieser Luxusschiffe ist Espen Øino, der auch für Jachten für deutsche Werften Designer. Die „Amels 60“-Jachten werden von zwei Dieselmotoren angetrieben und haben eine Reichweite von 4500 Seemeilen. Die Kabinen sind für maximal zwölf Gäste ausgelegt.