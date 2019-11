Blinder Passagier fuhr auf Frachter mit

Brunsbüttel

Die Bundespolizei in Brunsbüttel wurde von der Reederei eines unter der Flagge von Litauen fahrenden Schiffes informiert, dass sich ein Mann unerlaubt auf einem Frachtschiff von Großbritannien nach Dänemark aufhalten soll.

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr konnten die Beamten den Mann bei einer grenzpolizeilichen Kontrolle stellen. Da der Mann keine Ausweisdokumente bei sich hatte, wurde er von Bord genommen. Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass der 25-jährige Algerier sich bereits vorher in einem Hafen in Algerien an Bord geschlichen hatte.

Nach Anzeigenerstattung wegen unerlaubter Einreise bat der Algerier um ein Asylbegehren.