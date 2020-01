Ein deutscher Frachter hat am Sonntagabend am Nord-Ostsee-Kanal ein Schleusentor gerammt. Es entstand am Schiff und dem Tor Sachschaden. Verletzt wurde aber niemand. Das Unglück passierte um 19 Uhr als der Frachter „Timbus“ in Kiel aus dem Kanal ausschleusen wollte.