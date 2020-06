Historische Krise zum 125. Geburtstag

Kiel

Kiel. Kurz vor dem 125. Geburtstag am 21. Juni herrscht am Nord-Ostsee-Kanal Krisenstimmung. Die Verkehrszahlen sind durch die Corona-Krise massiv eingebrochen. Im Monat Mai wurde ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt. Nun ruht die Hoffnung darauf, dass das Bundesverkehrsministerium die Gebühren für die Passage senken wird, um die Durchfahrt wieder finanziell attraktiver zu machen.

„Hier muss etwas geschehen“, sagt der Kieler Bundestagsabgeordnete Mathias Stein ( SPD). „Die Aussetzung der Befahrungsabgaben ist ein richtiger Schritt.“ Stein erinnert daran, dass die Schifffahrtsabgabe im Jahr 2019 für fast alle deutschen Wasserstraßen ausgesetzt wurde. Nur Schiffe auf der Mosel und dem Nord-Ostsee-Kanal müssen seitdem noch eine Gebühr entrichten.

Zuvor hatte der Nautische Verein Kiel in einem offenen Brief an das Bundesverkehrsministerium eine befristete Aussetzung der Abgabe aufgefordert. Die Zahlen sind dramatisch. Wie die Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt auf Anfrage mitteilt, ging die Schiffszahl im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 752 auf 1720 zurück – ein Einbruch um 30 Prozent. Bei den Ladungsmengen gab es einen Rückgang um 25,5 Prozent auf nur noch 4,89 Millionen Tonnen.

"Diese Zahlen sind dramatisch"

„Diese Zahlen sind dramatisch. So etwas habe ich hier am Kanal noch nicht gesehen“, sagt Jens-Broder Knudsen, Vorsitzender der Initiative Kiel Canal, die sich im April ebenfalls für die Aussetzung der „ Befahrungsabgaben“ ausgesprochen hatte. Auch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) hatte vom Bundesverkehrsministerium schriftlich die Senkung der Abgaben gefordert.

Diese machen etwa ein Viertel der Kosten aus, die Schiffe für die Passage entrichten müssen. Weitere Faktoren sind Lotsengelder, Kanalsteuer, Lotsabgaben und Schiffsmakler. Die Lotsabgabe, deren Senkung ebenfalls gefordert wird, finanziert Lotsenboote und die Kosten für die Lotsenstationen.

„Wenn Befahrungsabgaben wegfielen, wäre das genau die Lücke, die der Kanal in der Kalkulation der Reeder im Vergleich zur Skagenroute zu teuer ist“, so Knudsen. Im Bundesverkehrsministerium ist das Thema inzwischen zur Chefsache geworden. Nach Informationen der Kieler Nachrichten soll es in den nächsten Tagen eine Entscheidung geben. Bei der Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt sieht man aber auch die Corona-Krise als Grund für den Einbruch. Hauptproblem sei die „nachlassende Umschlagsaktivität in den Häfen der Nord- und Ostsee“, sagt Jörg Heinrich, Leiter der Unterabteilung Seeschifffahrt. Beim Nord-Ostsee-Kanal komme erschwerend hinzu, dass die niedrigen Bunkerölpreise die Route um Skagen für viele Schiffe attraktiv machen.

