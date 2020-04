So geht der Bau der 5. Schleusenkammer voran

Brunsbüttel

Die Arbeiten an der 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel sind wegen des milden Winters gut vorangekommen. „Wir gehen davon aus, dass sie Ende 2026 für den Schiffsverkehr freigegeben werden kann“, sagte Jirka Menke von der Kieler Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). „Eventuelle Restarbeiten können auch erledigt werden, wenn der Verkehr läuft.“

Der Nord-Ostsee-Kanal ist nach Angaben der WSV die meist befahrene Seeschifffahrtsstraße der Welt. Er verbindet die Nordsee mit der Ostsee. Mit einer Gesamtlänge von knapp 100 Kilometern erstreckt er sich von Brunsbüttel im Westen bis Kiel-Holtenau im Osten.

Kampfmittelfreiheit ist eine Herausforderung

Die marode Technik der über 100 Jahre alten Schleusen hat in der Vergangenheit öfters zu einem Verkehrskollaps auf dem Kanal geführt. 2012 wurde daher mit einem symbolischen ersten Spatenstich der Start für den Neubau der 5. Schleuse in Brunsbüttel gelegt. Noch 2014 hatte der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ( CSU) gehofft, dass im Jahr 2020 das erste Schiff die Kammer nutzen kann.

Doch die Arbeiten seien immer wieder ins Stocken geraten, sagte Menke. „Sonst wären wir ja nicht hinter dem Zeitplan.“ Zu den großen Herausforderungen habe die Herstellung der Kampfmittelfreiheit gezählt. „Bei einer solchen Baustellen muss sichergestellt sein, dass bis zu einer bestimmten Tiefe sich im Boden keine Kampfmittel befinden.“ Spezialisten mussten dafür aufwändig sondieren und räumen – zum Teil arbeiteten sie ohne Sicht. „Das hat zu Verzögerungen geführt.“

„Können nicht fröhlich die große Ramme rausholen“

Ein grundsätzliches Problem ist jedoch laut Menke die Baustelle selber. „Eine Insellage. Rechts und links sind Schleusen, die über 100 Jahre alt sind. Das heißt, man kann nicht wie auf einer grünen Wiese fröhlich die große Ramme rausholen, sondern man muss immer behutsam vorgehen.“

Auch das Material müsse mit einer Fähre herangeschafft werden. So wurden für Arbeiten auf der Sohle der etwa 26 Meter tiefen Baugrube 2600 Kubikmeter Beton binnen 29 Stunden heran geschafft. Da die insgesamt rund viereinhalb Meter mächtige Konstruktionsbetonsohle in zwei Schritten aufgebaut wird, muss das noch einmal erfolgen. Anschließend sollen in mehreren Etappen die etwa vier Meter breiten Torkammerwände in Massivbauweise erstellt werden. Menke: „Das ist quasi eine Garage, in die das Schleusentor geschoben wird, wenn Schiffe in die Schleusenkammer hinein oder aus ihr herausfahren wollen.“

„Bis jetzt läuft alles normal“

Die Arbeiten an den Wänden der neuen Schleusenkammer gehen laut Menke schrittweise voran. In einigen Restbereichen werde die Spundwand noch mit Schrägpfählen tief im Erd-reich verankert. Dort können anschließend Abschirmplatten betoniert werden, die später das eigentliche Schleusendeck tragen. Auf den Abschirmplatten selber sitzen auch die massiven Fundamente aus Stahlbeton für die Poller zum Festmachen von Schiffen in der Schleuse.

Aktuell gibt es nach Angaben der WSV keine Behinderungen im Baubetrieb. Auch die Corona-Pandemie habe bislang noch keine Auswirkungen gezeigt, sagte Menke. „Bis jetzt läuft alles normal.“

Von RND/dpa