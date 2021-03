Über fünf Stunden müssen Schiffe derzeit auf einen Platz in der Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal warten - denn seit einer Havarie in Kiel-Holtenau ist nur noch eine Schleusenkammer in Betrieb. Der Schaden soll am Montag begutachtet werden. Schlechtestenfalls droht ein Engpass bis Herbst.