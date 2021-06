Kiel

Aufgefallen war die Panne in einer Schleuse - das Schiff liegt jetzt am Kieler Nordhafen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte. Nun würden Ölschlängel um das Küstenmotorschiff gelegt, damit sich das Öl nicht ausbreiten kann.

Ein Küstenmotorschiff ist ein kleineres Frachtschiff. Es kommt in der Regel in küstennahen Gewässern und auf schiffbaren Flüssen zum Transport von Containern, Stück- und Schüttgut zum Einsatz.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald nähere Informationen vorliegen.

Von RND/kha