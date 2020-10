Am Nord-Ostsee-Kanal hat sich die Schleusensituation am Mittwoch zugespitzt. In Brunsbüttel steht aktuell nur noch eine kleine Kammer zur Verfügung. Damit der Kanal für größere Schiffe zurzeit nicht passierbar, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel auf KN-Nachfrage bestätigt.