Rendsburg

Der Notruf kam kurz nach 11 Uhr. Ein Sportboot war vermutlich nach einer Kollision mit der Kanalböschung unweit des Wohnmobilstellplatzes Schacht-Audorf leckgeschlagen.

Die Verkehrszentrale in Brunsbüttel alarmierte die Feuerwehr und schickte die Kanalfähre " Memel" aus Schacht-Audorf mit Einsatzkräften zur Unglücksstelle. Das Sportboot war mit drei Personen besetzt, die alle leicht verletzt gerettet werden konnten.

70 Einsatzkräfte vor Ort

Wie die Wasserschutzpolizei Kiel auf Anfrage bestätigte, sind die Bergungsarbeiten sofort eingeleitet worden, um die Sperrung des Kanals schnell wieder aufheben zu können. Hinweise zur Ursache gibt es aber noch keine.

Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rendsburg und der Feuerwehr Schacht-Audorf rückten nach der Alarmierung aus, wie Daniel Passig vom Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde mitteilt.

Die Einsatzkärfte arbeiteten dabei parallel an der Böschung und von Bord der " Memel" aus. Mit einer Lenzpumpe konnte der Untergang des Bootes verhindert werden.

Die drei Besatzungsmitglieder der Motorjacht wurden in Sicherheit gebracht und vom Rettungsdienst untersucht. Sie wurden aber nur leicht verletzt und brauchten nicht ins Krankenhaus.

Mit Hilfe der Kanalfähre " Memel" konnte die Motorjacht schließlich gegen 13 Uhr zur Saatsewerft nach Rendsburg geschleppt werden.

Dritte Böschungskollision in 48 Stunden

Es ist die dritte Böschungskollision in 48 Stunden am Kanal. Zuerst war am Donnerstag gegen 17 Uhr bei Landwehr der Frachter "Christopher" in die Böschung gefahren.

Am Freitagmorgen um 5 Uhr ist dann ebenfalls bei Landwehr der Frachter "Sea Prospect" mit einer Böschung kollidiert. An den Frachtschiffen entstand dabei zum Glück kein nennenswerter Schaden.