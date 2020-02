Frachter hatten zu viel Stahl geladen

Brunsbüttel

Bei einem Schiff lässt sich die Frage der Überladung schon mit einem geschulten Blick erkennen. Die an der Bordwand aufgeschweißte Lademarke gibt darüber Auskunft.

Gleich zweimal entdeckten Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel am Wochenende Schiffe, deren Lademarken zu tief im Wasser lagen.

Mit einer so genannten "Freibordunterschreitung" stoppten die Beamten am Freitag den Frachter "Baltic Moon". Das Schiff hatte in Dänemark Stahlplatten mit einem Gesamtgewicht von 3334 Tonnen für Gijon in Spanien geladen.

"Baltic Moon" hatte 60 Tonnen zu viel

Da die entsprechende Marke an der Bordwand sieben Zentimeter unter der Wasserlinie lag, wurde das Schiff gestoppt. Die von den Beamten durchgeführte Freibordberechnung ergab eine Überladung von etwa 60 Tonnen.

Die Berufsgenossenschaft Verkehr verfügte ein Weiterfahrverbot bis das Schiff wieder "auf Marke" war. Der Kapitän musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro für das eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren zahlen.

"Mila" hatte 80 Tonnen zu viel an Bord

Am Sonnabend gab es dann den nächsten Fall. Um 09.30 Uhr lief das niederländische Frachtschiff "Mila" von der Nordsee kommend in Brunsbüttel in die kleine Südschleuse ein.

Die Lademarke der "Mila" war um acht Zentimeter zu tief im Wasser. Nach den hydrostatischen Daten des Schiffes entsprach dies einer Überladung von etwa 80 Tonnen, wie die Wasserschutzpolizei mitteilt. Das mit rund 3360 Tonnen Stahl aus den Niederlanden für Stettin in Polen beladene Schiff musste die Reise unterbrechen.

Die Dienststelle Schiffssicherheit der Berufsgenossenschaft Verkehr verhängte auch bei der "Mila" ein Weiterfahrverbot bis die Besatzung das Schiff auf "Marke" getrimmt hatte. Zur Sicherung der Verfahrenskosten musste der Kapitän der "Mila" eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2300 Euro hinterlegen.

Zur Verringerung des Tiefgangs können Schiffe Treibstoff oder Ballastwasser abpumpen. Im Extremfall muss ein Teil der Ladung von Bord.

