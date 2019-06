Eine 47-jährige Frau hat sich nahe Pönitz mit ihrem Wagen überschlagen und ist schwer verletzt worden. Die Frau war am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 432 in Richtung Pönitz unterwegs, als sie an einer Kreuzung mit dem Wagen einer 51-Jährigen zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.