Zwölf Tage später starb er in London. Ob es tatsächlich ein neues Jimi-Hendrix-Festival geben wird, stehe noch nicht fest, sagte der Vorsitzende des Vereins Fehmarn Festival Group, Werner Feldmann, am Dienstag.

Die FDP-Fraktion im Kreistag von Ostholstein hatte in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses beantragt, zu prüfen, ob zum 50. Todestag von Hendrix im Jahr 2020 ein Revival-Festival am Ort des letzten Auftritts - dem Flügger Strand - möglich ist. Das würde Fehmarn für viele Monate in den Blickpunkt des Interesses rücken und die Insel erheblich touristisch aufwerten, begründete die Fraktion ihren Antrag.

Die Wiese in Flügge, auf der Hendrix und andere Musiker 1970 aufgetreten waren, ist inzwischen ein geschütztes Flora-Fauna-Habitat-Gebiet. Ein seit 1996 dort von der Fehmarn Festival Group jeweils am ersten Septemberwochenende veranstaltetes " Jimi Hendrix Revival Festival" wurde 2010 von der Naturschutzbehörde des Kreises verboten. Seit 2016 findet das Festival auf einem Privatgrundstück in Strukkamp auf Fehmarn statt.

Legendärer Auftritt: Fans kommen immer noch nach Fehmarn

