Grömitz

Das mobile Krankenlager sei bereits am Vorabend abgebaut worden. Am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag waren insgesamt 49 Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren aus der Region Hannover und zwei Betreuer erkrankt.

Die Ursache war am Freitag noch unklar. Denkbar sind ein Virus oder aber auch verdorbene Lebensmittel. Das Ergebnis von Laborproben sollte frühestens am Montag vorliegen.

Zur Galerie In dem Zeltlager sind Kinder aus der Region Hannover und Betreuer wegen Magendarm-Beschwerden vorsichtshalber in Zelten vom restlichen Zeltlager isoliert worden.

Von dpa/RND