Timmendorfer Strand

Auf einer Baustelle in der Strandallee in Timmendorfer Strand kam es am Montag um 11.54 Uhr zu einem Betriebsunfall, bei dem ein Arbeiter lebensgefährlich verletzt wurde.

Mitarbeiter einer Fachfirma stellten Holzrahmenbauwände auf, als eine Windboe aufkam. Die Wand stürzte um und klemmte den Zimmermann (54) zwischen der Wand und einem Holzbalken ein. Rettungskräfte brachten ihn in eine Lübecker Klinik .

Von KN-online