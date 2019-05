Bad Schwartau

Damit hat der 73-Jährige aus Bad Schwartau nicht gerechnet: Ein 1,90 Meter großer Mann schüttete auf ihn den Inhalt eines Gartensacks voller Grünschnitt. Und warum? Weil der 73-Jährige seinen Unmut über den Drängler am Recyclinghof äußerte.

Laut Polizei hatte sich am Sonnabend auf dem Recyclinghof in Bad Schwartau eine Warteschlange bei der Grünschnittabgabe gebildet. Alle reihten sich hereinander ein. Nur nicht der Fahrer eines roten Kleinbusses mit Anhänger. Dieser drängelte sich vor. Was dann geschah ist bekannt.

Die Grünschnitt-Aktion wird nicht ohne Folgen bleiben. Zunächst blieb der der 73-Jährige erst verschmutzt und völlig perplex stehen. Da er sich aber das Kennzeichen gemerkt hatte, erstattete er beim Polizeirevier Bad Schwartau eine Anzeige.

Von KN-online