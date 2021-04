Lübeck

Am 19. April beginnt die Sanierung der Autobahn 1 Richtung Fehmarn zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Neustadt Mitte. Zum Auftakt der Arbeiten wird die Anschlussstelle Eutin auf der Gegenseite teilweise gesperrt.

Zwischen dem 19. und dem 28. April sei dort ein Auffahren auf die Autobahn in Richtung Lübeck nicht möglich, teilte die Außenstelle Lübeck der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit.

Diese Umleitung soll es geben

In dieser Zeit wird nach Angaben einer Sprecherin eine provisorische Zufahrt für die Dauer der Baumaßnahmen errichtet. Der auffahrende Verkehr in Richtung Lübeck wird über die Umleitungsstrecke U102a zur AS Scharbeutz geleitet. Das Abfahren an der Anschlussstelle Eutin sei aber weiterhin möglich, sagte eine Sprecherin.

Darum wird die A1 saniert

Die Bauarbeiten sind Teil der grundhaften Erneuerung der A1 Richtung Norden. Bis Dezember 2021 wird den Angaben zufolge auf einer Länge von 9,6 Kilometern die Fahrbahn in Richtung Norden von Grund aus erneuert.

Außerdem sind eine neue Entwässerung im Mittelstreifen und neue Schutzplanken geplant. Als Baukosten sind rund 21 Millionen Euro veranschlagt.

Von RND/dpa