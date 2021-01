Schönwalde

Die Zufahrt zum Bungsberg bei Schönwalde wird nach Polizeiangaben von Freitag bis Sonntag gesperrt. Polizei, Ordnungsamt und der örtliche Bauhof sollen die Maßnahme kontrollieren. Weitere Angaben machte die Polizeidirektion Lübeck nicht.

In den vergangenen Tagen hatten viele Rodler das winterliche Wetter am Bungsberg genutzt. Die Polizei hatte bereits am Mittwoch die Einhaltung der Abstands- und Corona-Regeln angemahnt.