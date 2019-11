Die Einführung einer Pflichtfeuerwehr wurde in den vergangenen Jahren in mehreren Orten diskutiert. Vollzogen wurde der Schritt bisher lediglich in Grömitz und Schashagen.

Die Situation in Grömitz hat sich langsam zugespitzt: Bereits im August 2017 appellierte die Gemeinde an ihre Bürger. Die Resonanz blieb aus.

Knapp ein Jahr später wurde die Einführung einer Pflichtfeuerwehr in der Gemeindevertretung diskutiert.

Im Dezember 2018 stand dann fest: Die Pflichtfeuerwehr kommt.

Im Februar 2019 steigt die Zahl der Grömitzer Feuerwehrleute an, doch es fehlen immer noch Kameraden.

Grömitzer ignorieren verpflichtende Gespräche, legen Atteste vor und legen Widersprüche ein.

Schashagen zieht nach: In zwei von fünf Orten ist es besonders eng.

Im März 2019 wird die Zwangswehr beschlossen.