Einbrecher knacken Tresor in Timmendorfer Rathaus

Timmendorfer Strand

Dass im Timmendorfer Rathaus etwas zu holen ist, glaubten bislang unbekannter Täter, die zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in das Verwaltungsgebäude an der Strandallee einbrachen. Tatsächlich erbeuteten sie dabei Bargeld in vierstelliger Höhe.

Einbrecher stiegen über Balkon ein

Die Tatzeit soll laut Polizei zwischen 17 Uhr und 5 Uhr am Folgetag liegen. Die Einbrecher stiegen über einen Balkon in ein Büro im Rathaus ein und brachen dort einen Tresor auf. Dabei wendeten sie nach Polizeiangaben „brachiale Gewalt“ an, um an das Geld zu kommen.

Die Ermittlungen führt die Kripo Bad Schwartau. Zeugen können dort ihre Hinweise unter Telefon 04 51/220 750 abgeben.

Von LN