Kiel

Sein Einsatz betrug gerade einmal 8,60 Euro. Weil er mit einer Kundenkarte spielte, ist der Glückliche Lotto Schleswig-Holstein bereits bekannt.

Es ist den Angaben zufolge der zweite Millionengewinn beim Lotto in diesem Jahr in Schleswig-Holstein. Im April hatte ein Spielteilnehmer in der Lotterie GlücksSpirale 2,1 Millionen Euro gewonnen.

Von dpa