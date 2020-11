Fehmarn: 28-jähriger Vermisster aus NRW tot gefunden

Lübeck/Burg auf Fehmarn

Die Leiche des 28-Jährigen wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nähe eines mehrstöckigen Hauses auf Fehmarn entdeckt. Nähere Angaben zum Ort oder möglichen Verletzungen machten die Behörden nicht.

Um zu klären, wie der Mann aus Nordrhein-Westfalen gestorben ist, wurde eine Obduktion in der Gerichtsmedizin angeordnet. Staatsanwaltschaft Lübeck und die Kriminalpolizeistelle in Oldenburg in Holstein ermitteln.

Anzeige

Lesen Sie auch: Timmendorfer wählen Bürgermeister ab

Zuletzt gesehen wurde der junge Mann am Freitag, 20. November 2020, gegen 17.30 Uhr im Bereich Marienleuchte auf Fehmarn.

Nach Behördenangaben wurden die Angehörigen bereits benachrichtigt und erhalten von einem Seelsorger Beistand.