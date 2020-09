Grömitz

Bei einem Feuer am Sonnabend konnte ein Großbrand eines Einfamilienhauses gerade noch verhindert werden. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf den Dachstuhl.

Ein Carport brannte in voller Ausdehnung. Anfänglich sollten sich noch fünf Personen im Gebäude befinden, was sich aber nicht bestätigte. Es wurden keine Personen verletzt.

Rauchwolke weit sichtbar im Ort

Großalarm am Sonnabend für die Feuerwehren der Gemeinde Grömitz. Eine riesige Rauchwolke konnten die anrückenden Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt zum Gerätehaus sehen.

„Als die ersten Einstkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, brannte ein Carport in voller Ausdehnung“, sagt Wehrführer Jacob Revenstorf von der Feuerwehr. Das Feuer hatte sich bereits auf den Dachfirst ausgebreitet und drohte im nächsten Schritt den Dachstuhl zu erreichen.

Die Löschmaßnahmen mit drei C-Strahlrohren im Innen- und Außenangriff durch Atemschutzstrupps erbrachten den gewünschten Erfolg: Die Brandausbreitung wurde gestoppt und das Feuer ging zurück.

Dach muss wegen Glutnestern geöffnet werden

Trotzdem richtete das Feuer einen großen Schaden am Einfamilienhaus und auch an einem weiteren Haus an, dass durch die starke Wärmeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da es im Dach immer wieder kleine Rauchentwicklungen gab, entschied sich die Feuerwehr, Teile der Dächer aufzunehmen.

„Wir konnten so an vorhandene Glutnester kommen und diese gezielt löschen“, erklärt Revenstorf. So konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine weitere Brandausbreitung auf das Dach verhindern.

Polizei ermittelt Brandursache

Insgesamt waren die Feuerwehren etwa drei Stunden mit etwa 70 Einsatzkräften im Einsatz.

Die Polizei ermittelt nun die Brandursache und die Schadenshöhe. Es wurden keine Personen bei dem Feuer verletzt.

Von Arne Jappe