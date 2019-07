Großenbrode

Laut Hauptzollamt Kiel war der Mann im Zug von Hamburg ins dänische Nykøbing unterwegs. In Höhe Großenbrode kontrollierten ihn die Zollbeamten. Er verneinte, Verbotenes bei sich zu haben. Als die Beamten in seiner Reisetasche dennoch verdächtige Päckchen fanden, gab er an, nicht zu wissen, woher diese stammen. Auch Drogen habe er nicht geschluckt.

Plötzlich, so schildert es Zollsprecher Claus-Peter Minkwitz, sei der Mann aufgesprungen, habe seinen Stoffbeutel mit den Päckchen greifen wollen und versucht zu fliehen. Im Gerangel biss er einem der Zollbeamten in die Hand, konnte aber schließlich gestoppt und in Puttgarden aus dem Zug gebracht werden. Dort reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain.

Im UKSH stellte sich heraus: ein Kilo Kokain

Letztlich habe der Mann auch zugegeben, Drogen geschluckt zu haben, heißt es weiter vom Zoll. In der Notaufnahme des UKSH Lübeck stellte sich dann heraus, dass er 41 Päckchen geschluckt hatte und insgesamt 99 Kokain-Behältnisse mit einem Gewicht von etwa einem Kilogramm von Amsterdam nach Kopenhagen schmuggeln wollte.

Das war genug für einen Haftbefehl durch das Amtsgericht Lübeck wegen Fluchtgefahr. Vorgeworfen werden dem 33-Jährigen jetzt der Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Beihilfe zum Handel damit sowie der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Er sitzt jetzt in einem Lübecker Gefängnis.

Über einen Anstieg der Rauschgift-Kriminalität in Schleswig-Holstein hatte KN-online erst am Dienstag berichtet.

