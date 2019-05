Die Verweildauer der Hähnchen beträgt in den Mastbetrieben in der Regel 42 Tage. Die Tiere werden als Ein-Tages-Küken angeliefert. Bereits nach sechs Wochen gelten sie als schlachtreif. Da die Tiere in dieser Zeit enorm an Größe und Masse zulegen, wird ein Drittel sogar schon nach 35 Tagen zum Schlachthof gefahren. So haben die übrigen Hähnchen in der letzten Lebenswoche mehr Platz. Schlachtereien sind vor allem in Niedersachsen, Hessen und in den neuen Bundesländern.