Die Zahl der an Coronaviurs infizierten Menschen in Schleswig-Holstein steigt: Wie am Dienstag bekannt wurde, ist bei einem Rückkehrer aus Südtirol SARS-CoV-2 nachgewiesen worden. Damit gibt es zwölf Corona-Fälle im Land. Das Eutiner Krankenhaus hat indes einen Besucherstopp verhängt.