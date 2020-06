Termin für Saisonstart steht: Was sich im Hansa-Park alles ändert

Sierksdorf

Nach der coronabedingten Zwangspause bereitet sich der Hansa-Park in Sierksdorf auf die Wiedereröffnung am 30. Juni 2020 vor. Doch der Saisonstart wird nicht wie sonst üblich ablaufen. Auch für den Freizeitpark gelten Hygiene- und Sicherheitsauflagen. Was sich ändert:

Online-Reservierung ist notwendig

Nur eine bestimmte Anzahl an Personen darf gleichzeitig in den Hansa-Park. Deshalb ist für den Besuch künftig vorab eine Online-Reservierung notwendig. Reservierungen sind laut Betreiber ab 10. Juni möglich. "Wir haben uns bemüht, das Buchungssystem so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten", teilten sie mit.

Jeder Besucher muss sich auf ein Datum für den Eintritt festlegen. Auch Gäste, die bereits ein Ticket oder eine Saisonkarte haben, müssen ein Datum für den Eintritt verbindlich online buchen.

Reservierungen sind auch noch am Besuchstag online möglich - vorausgesetzt, es gibt freie Kontingente.

Ebenfalls online gebucht werden können reguläre Parkplatztickets.

Auch Kinder unter drei Jahre müssen angemeldet werden

Kinder von 0 bis 3 Jahren können den Hansa-Park nach wie vor kostenfrei besuchen. Dennoch ist es erforderlich, vorab per Formular (in Kürze verfügbar) eine Online-Reservierung vorzunehmen. Denn die Abstandsregeln zum Schutz der Gesundheit – auch und gerade für die Kleinsten – müssen eingehalten werden.

Kein Ticket-Verkauf an der Kasse

An der Tageskasse werden vorerst keine Tickets verkauft.

Was im Hansa-Park in der Saison 2020 nicht genutzt werden kann

Shows, einige Gastronomieangebote insbesondere mit Selbstbedienung und Büfett sowie bestimmte Indoor-Angebote wie Space Race, Hüpf- und Ballhaus, Fondaco dei Tedeschi, Kiddie Camp und Tahiti Trail bzw. Angebote mit Berührungspunkten wie Hochseilgarten, Kinderschminken, Antik-Studio, Gamble Hall, Meet und Greet mit den Hansa-Park-Characters sowie Single Rider und Baby Switch können nicht stattfinden.

Was wird aus Zeit der Schattenwesen und Herbstzauber am Meer?

Die Zeit der Schattenwesen kann in diesem Jahr nicht stattfinden.

Den Herbstzauber am Meer gibt es. Der Park hat bis 21 Uhr und die Fahrattraktionen bis 20:30 Uhr geöffnet. Offen ist, ob die Lichterparade und die Abendshow mit Feuerwerk stattfinden können.

Maskenpflicht gilt auch im Hansa-Park

Auch im Hansa-Park in Sierksdorf gilt eine Maskenpflicht für Personen ab 6 Jahren in geschlossenen Räumen, in den Shops, Indoor-Bereichen (insbesondere WC-Anlagen und Indoor-Wartebereiche) sowie Fahrattraktionen. Wichtig: Hier sind keine losen Schals oder Tücher als Mund-Nasen-Schutz erlaubt.

Bei Nichteinhaltung behält sich der Hansa-Park vor, die Besucher ohne Erstattung des Eintrittsgeldes des Parkgeländes zu verweisen.

Ausnahme: Gemäß der Landesverordnung (Stand: 08.06.2020) können Menschen mit Behinderung und solche mit gesundheitlichen Einschränkungen, sofern sie nicht dazu in der Lage sind, auf das Tragen der Mund-Nasenbedeckung verzichten. Dafür ist ein entsprechender Nachweis (Attest, Schwerbehindertenausweis, Allergiepass oder ähnliches) mitzuführen. Bitte legen Sie den Nachweis an unserem Serviceschalter im Eingangsbereich vor. Dort erhalten Sie ein tagesdatiertes, grünes Armband, sodass die Mitarbeiter im Park Bescheid wissen.

Abstand halten muss jeder Besucher im Hansa-Park

1,50 Meter Mindestabstand sind geboten. Zur besseren Orientierung wird der Mindestabstand in Wartebereichen durch spezielle Bodenaufkleber bzw. durch Aufkleber an den Geländerstangen gekennzeichnet. Die Einhaltung der Abstandsregeln wird regelmäßig überprüft.

Saisonkarte für 2020 wird verlängert

Gute Nachricht für Inhaber einer Saisonkarte 2020 und alle Käufer einer Saisonkarte bis zum 29. Juni: Die Saisonkarte 2020 gilt auch die ganze Saison 2021