Am späten Sonnabend, den 2. Januar, erhielt die Polizei nach eigenen Angaben den Hinweis auf eine private Geburtstagsfeier, bei der offenbar eine größere Gruppe feierte. Als die Beamten gegen 23 Uhr eintrafen, hörten sie vom hinteren Bereich des Grundstückes aus einem Anbau Musik.

Beim Betreten des Gebäudes trafen sie auf zwölf Personen, die dicht beieinandersaßen und in einem Nebenraum noch drei Raucher. Alle kamen aus verschiedenen Haushalten und feierten gemeinsam einen 18. Geburtstag. Die Beamten lösten die Party auf, stellten die Personalien fest und schrieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsgesetz und den Corona-Verordnungen. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die uneinsichtige Hauseigentümerin eingeleitet.

Die betroffenen Teilnehmer, überwiegend im jungen Erwachsenenalter, verließen zunächst das Haus. Um 01.40 Uhr erreichte die Polizei ein Hinweis, dass die Feier fortgesetzt wurde. Als die Schutzleute nun eintrafen, flohen fünf Teilnehmer über die Felder.

Wegen der geringen Temperaturen und des Nieselregens suchten die Beamten im Anschluss vorsorglich das Gelände mit einer Wärmebildkamera ab. Insgesamt wurden 16 Anzeigen geschrieben.