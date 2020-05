Legendärer Drehort: Hotel öffnet 2021

Am Drehort der Immenhof-Heimatfilme in Malente ist für einen zweistelligen Millionenbetrag das Hotel Gut Immenhof entstanden. «Seit dem Erwerb des denkmalgeschützten Ensembles von zwölf Gebäuden im Jahre 2012 wurde an dem Projekt gearbeitet», so eine Sprecherin der Gut Immenhof GmbH & Co. KG.