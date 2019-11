Jugendlicher schlägt Mitschüler beim Sportunterricht krankenhausreif

Hutzfeld

Ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen an der Heinrich-Harms-Schule ist vor zehn Tagen so aus dem Ruder gelaufen, dass zwei Schüler heftig aneinander gerieten. Gegen Ende einer Sportstunde am Vormittag, so bestätigte das Kieler Bildungsministerium, soll einer der Schüler aus dem 9. Jahrgang seinen Kontrahenten so geschlagen haben, dass dieser mehrere Tage lang im Krankenhaus behandelt werden musste. Ein Polizeisprecher berichtete sogar, dass der verletzte 16-Jährige zunächst bewusstlos gewesen sei.

Wurde der verletzte Schüler schon vorher bedroht?

Die Gruppe der an der Auseinandersetzung beteiligten Schüler soll nach Angaben der Polizei zwischen 14 und 16 Jahre alt sein. Sie ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und prüft außerdem, ob dem verletzten jungen Mann schon vor diesem Vorfall Gewalt angedroht worden ist. „Die weiterführenden Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Vor ihrem Hintergrund und zum Schutz des Verfahrens werden keine weiteren Einzelheiten genannt“, sagte Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach.

Die Schule habe unverzüglich und planvoll auf die Auseinandersetzung reagiert und im Rahmen der Möglichkeiten gehandelt, schilderte Beate Hinse, Sprecherin des Bildungsministeriums. Der Schulleiter habe durch eine Eilentscheidung den Schüler vom Unterricht suspendiert. Die Klassenkonferenz habe seinen Ausschluss bis zum 5. Dezember beschlossen. Die zuständige Schulaufsicht in Eutin werde den Antrag der Lehrerkonferenz prüfen und ebenfalls bis zum 5. Dezember eine Entscheidung über den weiteren Verbleib des Schülers treffen, sagte die Sprecherin weiter. Sollte dieser Schüler seine Schulpflicht noch nicht erfüllt haben, werde die Schulaufsicht eine neue Schule für diesen Schüler suchen.

16-Jähriger ist bis Anfang Dezember krankgeschrieben

Die Schule in Hutzfeld, eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule in Eutin, sei bislang nie durch Gewalttätigkeiten aufgefallen, erklärte Beate Hinse. Auch eine Drogenproblematik sei im Schulalltag nicht bemerkt worden. Gleichwohl wisse die Schulleitung durch die gute Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei um auffällige Jugendliche.

Gemeinsam mit der Schulsozialarbeit werde die Heinrich-Harms-Schule diesen Vorfall aufarbeiten, sagte die Ministeriumssprecherin. Der verletzte Schüler werde ihren Kenntnissen nach Anfang Dezember in die Schule zurückkehren. Er solle beispielsweise durch den schulpsychologischen Dienst unterstützt werden.

