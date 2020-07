Weniger Buchungen in der Hauptsaison: In Timmendorfer Strand sind in manchen Hotels noch Betten frei. Hoteldirektoren berichten von Gästen, die wegen der Strandsperrungen in Scharbeutz unsicher sind, ob es am Strand genug Platz gibt. Die Gemeinde Timmendorfer Strand will die Zweifel ausräumen.