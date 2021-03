Kreis Ostholstein

Bereits am 26. März wurden für alle Gesundheitsämter im Land Lizenzen für die „Luca-App“ zur digitalen Kontaktpersonennachverfolgung gekauft. Der Kreis Ostholstein habe bereits einen erfolgreichen Testlauf durchgeführt, die erforderlichen Schnittstellen zu den im Fachdienst Gesundheit eingesetzten Fachverfahren eingerichtet und die betreibende Firma beauftragt, den Kreis Ostholstein im Luca-System „scharf zu schalten“.

Insofern sei der Kreis Ostholstein nun in der Lage, die über die Luca-App erfassten Daten bei Infektionen mit dem Corona-Virus zu entschlüsseln und Infektionsketten schnell und lückenlos nachzuverfolgen.

E-Mail oder Fax sind zur Nachverfolgung nicht mehr nötig

Die App vereinfache die Kontaktpersonennachverfolgung. Privatpersonen scannen beim Betreten von Restaurants, Geschäften, Betrieben oder beim Besuch von Veranstaltungen mit der Luca-App einen QR-Code, den die Betriebe zur Verfügung stellen oder lassen den QR-Code auf ihrem Smartphone scannen.

Bei einer Infektion mit dem Corona-Virus könne die infizierte Person in der Luca-App ihre Historie der letzten 14 Tage dem Gesundheitsamt freigeben. Die Betriebe gäben die Kontaktdaten der Personen frei, die sich zum selben Zeitpunkt wie die infizierte Person in dem Betrieb oder Geschäft aufgehalten hätten. Alle abgerufenen Daten würden in das bereits bestehende Gesundheitsamtssystem übernommen. So kann die Kontaktpersonennachverfolgung für die Gesundheitsämter durchgängig digital ohne Papier, E-Mails und Faxgeräte effizient gestaltet werden.

Testkapazitäten sollen noch weiter steigen

Zudem will der Kreis die Testkapazitäten weiter ausweiten. Hintergrund: Seit 8. März kann sich jeder im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten kostenlos auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen. Im Kreis Ostholstein seien bereits 20 dieser Teststationen eingerichtet worden. Über ein Formular auf dieser Internetseite können sich beauftragte Anbieter von Schnelltests im Kreis Ostholstein beim Land melden in der digitalen Karte als Teststation registrieren lassen.

Eine Teststation müsse laut Kreis positive Ergebnisse namentlich an den Fachdienst Gesundheit (per E-Mail anugs@kreis-oh.de oder per Fax an 04521/788-188) übermitteln.

Positiv getestete Personen seien verpflichtet, sich unverzüglich nach der Kenntnis über das positive Testergebnis auf direktem Weg in die eigene Wohnung zu begeben und, wenn möglich, einen Abstand von 1,50 bis 2 Meter zu anderen Personen einzuhalten. Der Fachdienst Gesundheit des Kreises Ostholstein nehme dann schnellstmöglich Kontakt auf und lege weitere Maßnahmen fest.

Mit diesem Link kommt man auf die Internetseite des Landes mit einer digitale Karte und den jeweiligen Teststationen.