Lensahn

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in Lensahn im Kreuzungsbereich Eutiner Straße / Lübecker Straße. Die Fahrerin eines Fiat Panda aus Ostholstein wollte nach abbiegen, dabei übersah sie das rechts neben ihr auf dem Radweg fahrende, elfjährige Mädchen.

Obwohl das Fahrrad des Mädchens von dem Fiat überrollt wurde, setzte die 87-jährige Frau ihre Fahrt fort und bog circa 100 Meter später in Richtung eines Lebensmittelmarktes ab. Dort wurde sie von einer ihr nachgeeilten Zeugin auf den Vorfall angesprochen.

Das schwer verletzte Mädchen wurde nach notärztlicher Erstbehandlung in Begleitung ihrer am Unfallort erschienenen Mutter in eine Lübecker Klinik transportiert. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Unfall werden bei der Polizeistation Lensahn geführt.