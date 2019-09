In einem Zeltlager in Grömitz im Kreis Ostholstein sind 45 Kinder und zwei Betreuer mit Magendarm-Beschwerden gemeldet worden. Der Vorfall wurde am Mittwochabend bekannt. Daraufhin wurden die Erkrankten durch den Rettungsdienst untersucht und in Zelten vom restlichen Zeltlager isoliert.