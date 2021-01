Malente

„Wenn wir anfangen, machen wir alles auf“, sagt Hoteldirektor Thilo Mühl, der trotz der aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie optimistisch auf den Start der Feriensaison im kommenden Jahr blickt. „Der aktuelle Trend geht zum Urlaub in Deutschland. Und die Holsteinische Schweiz wird dabei immer beliebter.“ Neben klassischen Erholungssuchenden, die bei Wellnessangeboten und Fine Dining entspannen würden, sollen auch Aktivurlauber angesprochen werden, die die traumhafte Landschaft bei Wanderungen, Radtouren, Seefahrten oder Ausritten genießen wollen.

Ein besonderes Highlight sei dabei die Kombination aus gehobener Unterkunft für Mensch und Tier, die einmalige Reiterferien ermögliche. „Unsere Gäste können ihre eigenen Pferde mitbringen“, erläutert Mühl. Von den vorhandenen 21 Stallplätzen stünden mindestens acht Boxen für Gastpferde zur Verfügung. Hinzu kämen eigene Pferde und Ponys, die für Reitstunden und Ausritte in Wald und Flur entlang der Seen genutzt werden könnten. Betreut werde diese Abteilung von einem Pferdewirtschaftsmeister und seinem Team. „In dieser Konstellation wird Gut Immenhof der Vorreiter in Norddeutschland“, schwärmt Mühl.

142 Betten in den 50 Gästezimmern, Suiten und Ferienwohnungen

Hinzu komme ein doppeltes gastronomisches Angebot. Zusätzlich zum Fine Dining – also dem vornehmen Speisen – setzt das zweite, größere Restaurant auf gehobene Holsteiner Küche. Auch wenn alle 142 Betten in den 50 Gästezimmern, Suiten und Ferienwohnungen belegt seien, reiche die Kapazität aus, um weitere Besucher bewirten zu können.

Lesen Sie auch: Immenhof-Museum zieht im Winter um

Erfreut zeigt sich Mühl in diesem Zusammenhang auch über das rege Interesse aus der Region, die Räumlichkeiten und Einrichtungen des Ferienressorts zu nutzen. Vor allem der große Saal weckt mit guter Akustik und einer Kapazität von 350 Zuhörern anscheinend große Begehrlichkeiten. „Es gab erste Kontakte zum Schleswig-Holstein Musik Festival", berichtet Mühl. Und auch der Immenhof-Museumsverein, der seine Ausstellung in einem Raum einrichten werde, beabsichtige seine Gala mit der Filmpreisverleihung im großen Saal auszurichten.

Reitsportveranstaltungen sind ebenfalls angedacht

Weitere Konzerte, Lesungen oder Theateraufführungen? „Vorgefühlt haben viele. Aber ich will das im Einzelnen noch gar nicht verraten“, antwortet Mühl. Denn sämtliche kulturellen Veranstaltungen stünden derzeit unter einem großen Vorbehalt, weil man nicht wisse, wie sich die Pandemie weiter entwickle und welche Rahmenbedingungen eingehalten werden müssten. Das Gleiche gelte für Reitsportveranstaltungen, die ebenfalls angedacht seien.

Egal in welchem Bereich: Größere Veranstaltungen, die auch meist auch eine entsprechende Vorlaufzeit und Planung erforderten, könnten möglicherweise erst ab 2022 angeboten werden, stellt Mühl fest. „Was gut und sicher umgesetzt werden kann, wollen wir gerne unterstützen.“

Immenhof wieder als Filmkulisse?

Dass der Immenhof bereits 2021 wieder als Filmkulisse dienen könnte, hält Mühl trotz entsprechender Anfragen einiger TV-Produktionsgesellschaften für unwahrscheinlich. „Wir wollen die Ferien auf dem Immenhof zunächst nur für unsere Hotelgäste anbieten.“

Die Akquise der rund 60 benötigten Mitarbeiter habe bereits begonnen. „Wir sind dabei, die noch offenen Stellen zu besetzen“, verrät Mühl. Insbesondere im Service und in der Küche müssten noch einige Lücken geschlossen werden. Dabei hat Gut Immenhof als Arbeitgeber durchaus einen Trumpf im Ärmel. Als Unterkünfte stehen 28 neu geschaffene Wohneinheiten am Beuthiner Hof bei Eutin zur Verfügung.