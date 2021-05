Malente

Nach Polizeiangaben vom Dienstag fiel der 37-jährige Ostholsteiner gegen 08.25 Uhr mit seinem Mercedes-Geländewagen mehreren Zeugen in der Kellerseestraße auf. In diesem Bereich soll der Mann zunächst mit stark überhöhter Geschwindigkeit die dortige Schotterstraße entlang des Kellersees befahren haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll er dabei auch gezielt über den Gehweg auf eine dreiköpfige Personengruppe zugefahren sein und versucht haben, diese zu überfahren.

Malente: Mann fuhr gezielt auf Personengruppe zu

Ein 31-Jähriger konnte dem herannahenden Fahrzeug durch einen Sprung zur Seite im letzten Moment ausweichen, ein weiterer Mann (33) und dessen Ehefrau (34) brachten sich hinter ihrem dort geparkten Fahrzeug in Sicherheit. Durch seine Fahrweise beschädigte der Ostholsteiner mutmaßlich auch einen Begrenzungspfeiler und ein Fahrzeug in einer Sackgasse. Schließlich zog er sich in sein Haus in der Kellerseestraße zurück.

Aufgrund von Hinweisen, dass der 37-jährige Mann im Besitz von Waffen sei, wurde der Bereich um das Haus großräumig abgesperrt. Zudem wurden Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos Schleswig-Holstein hinzugezogen. Diese konnten den Ostholsteiner gegen 12.20 Uhr in seinem Haus vorläufig festnehmen. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kam er zunächst in eine Fachklinik. In dem Gebäude stellten die Beamten eine Vielzahl von Hieb- und Stichwaffen sicher.

Tatverdächtiger leidet an psychischer Krankheit

Das Kommissariat 1 der Lübecker Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen.

Nach vorläufiger Einschätzung eines von der Staatsanwaltschaft hinzugezogenen psychiatrischen Sachverständigen leidet der Beschuldigte unter einer psychischen Erkrankung. Zudem seien dringende Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass seine Schuldfähigkeit zumindest erheblich vermindert war. Auch gehe krankheitsbedingt die Gefahr weiterer erheblicher rechtswidriger Taten von ihm aus.

Mordkommission Lübeck sucht Zeugen

Die Lübecker Staatsanwaltschaft hat daher die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Der Ostholsteiner soll noch am Dienstagnachmittag dem Haftrichter am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt werden.

Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen sucht die Lübecker Mordkommission weitere Zeugen oder gegebenenfalls auch Geschädigte, denen der 37-jährige Mann oder sein Geländewagen am Montag und in den Tagen zuvor im Bereich Malente aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der zentralen Telefonnummer 0451/1310 entgegen.