Auf dem Holzberg wächst ein Stahlturm

Malente

Auf die Gäste wartet ein Rundblick über die Holsteinische Schweiz. Die filigrane Stahlkonstruktion ersetzt einen Holzturm, der wie dessen Vorgänger nach jeweils nur zehnjähriger Standzeit wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste. Das neue Bauwerk soll deutlich länger halten.

Bauherr für den Holzbergturm, der sich zugleich auch als selbstständige Sehenswürdigkeit darstellt, ist der Förderverein Dorf und Natur (Födona) in der Gemeinde Malente, der unter anderem für den Wildtierpark und das Arboretum die Trägerschaft übernommen hat. Die Idee für dieses neue Projekt habe der Verein entwickelt, als deutlich wurde, dass der 2005 errichtete Holzturm nicht mehr gerettet werden könne. Ein massiver Pilzbefall, der durch das feuchte Mikroklima begünstigt worden war, hatte die tragenden Balken derart zersetzt, dass die morsche Holzkonstruktion im Mai 2017 wegen akuter Einsturzgefahr abgerissen werden musste.

Erster Turm wurde 1918 abgebrochen

Dieses Schicksal, das schon den ersten Aussichtsturm ereilte, der 1918 nach nur zehnjähriger Standzeit abgebrochen wurde, werde sich beim dritten Bauwerk nicht wiederholen, meint Födona-Vorstandsmitglied Jan Eskildsen. Im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern ist der Neubau nämlich eine Stahlkonstruktion, dessen Oberflächen gegen Witterungseinflüsse geschützt seien.

„Das ist ein irres Bauwerk, ich bin da jetzt richtig stolz drauf“, sagte Eskildsen. Seine Anspannung löste sich, als die Höhenmonteure die Aussichtsplattform auf dem Treppenturm setzten und mit den ersten Bolzen fest verschraubten. Besonders erfreut zeigte sich Eskildsen, dass sich die filigrane Stahlkonstruktion nahezu optimal in die Landschaft einfüge.

Auch Projektleiter der Firma Stahlbau Meyer aus Neustadt in Holstein, Karsten Kuchel, zeigte sich von dem buchstäblichen Vorzeigeobjekt mehr als begeistert. „Der Turm besteht aus 2500 Teilen, die wir seit September 2019 produziert haben“, berichtet der Ingenieur. Dieses Puzzle habe man zunächst in der eigenen Halle in sechs Segmenten zusammengesetzt, um zu sehen, ob alles wie berechnet zusammen passe. Danach wurden alle Bauteile beschriftet und für den Transport auseinander genommen.

Stahlkoloss ist 35 Tonnen schwer

Mitte Dezember begann der vierköpfige Bautrupp dann mit dem Bau des insgesamt 35 Tonnen schweren Stahlkolosses. „Die einzelnen Etagen wurden wiederum am Boden auf einer stählernen Arbeitsplatte vorgefertigt und dann per Kran Stockwerk für Stockwerk aufeinander gesetzt“, beschreibt Kuchel die mittlerweile erprobte Arbeitsweise. Das Team zeigte sich dabei so gut aufeinander eingespielt, dass die Plattform trotz böigen Windes binnen einer halben Stunde millimetergenau auf die jeweils vier tragenden Streben des Treppenhauses und der eigentlichen Turmkonstruktion platziert werden konnte.

Und auch finanziell sei das 280.000 Euro teure Bauwerk eine echte Punktlandung, betonte Eskildsen. Den Löwenanteil übernehme die Stiftung von Kai und Dörte Cornils. Hinzu kommen ein Landeszuschuss aus der Bingo-Umweltlotterie, eine Zuwendung aus EU-Mitteln von der Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz sowie ein Beitrag aus Födona-Eigenmitteln und kleineren Spenden. Die eingeworbenen Mittel hätten sogar gereicht, die Stützenstreben und das Dach grün zu eloxieren und die Treppenstufen nach unten blickdicht zu verkleiden, sodass auch Menschen mit leichter Höhenangst ohne Schwindelgefühle aufsteigen könnten.

Die „Erstbesteigungen“ sollen am 1. Mai um 13 Uhr beginnen. Während am Eröffnungstag um eine Spende von 5 Euro gebeten wird, ist der Aufstieg später kostenfrei.